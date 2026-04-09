Конституционный суд Польши погрузился в кризис из-за скандала с президентом

ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Конституционный суд Польши погрузился в кризис из-за скандала между президентом Каролем Навроцким и парламентом, так как председатель КС не признает избранных судей.

Недавно в Польше разразился скандал после того, как президент отказался приводить к присяге судей Конституционного суда, выбранных сеймом, без чего они не могут исполнять своих обязанностей. На прошлой неделе он привел к присяге лишь двоих из шести избранных судей, не пояснив четко своего решения в отношении оставшихся четырех.

В данной ситуации спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый провел церемонию присяги оставшихся четверых судей в здании сейма. В ней также приняли участие двое судей, которых ранее привел к присяге Навроцкий . Сам президент на церемонии не присутствовал. Чажастый же заявил журналистам, что присяга судьи является лишь формальным актом и приносится не "в присутствии", а в "в отношении" президента. По его мнению, присутствие президента на церемонии присяги не обязательно.

После принесения присяги в сейме шестеро судей прибыли в здание Конституционного суда, где встретились с его председателем Богданом Свенчковским. Тот согласился предоставить условия для работы лишь двоим судьям, которые ранее присягнули в присутствии президента.

"Я негативно оцениваю сегодняшнее событие, которое произошло в сейме", - заявил Свенчковский журналистам.

По его мнению, лица, избранные на должности судей Конституционного суда, приняли худшее из возможных решений, приняв участие в некоем представлении, медийном спектакле, организованном в интересах политиков.