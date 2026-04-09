Суд взыскал с жены юриста Блиновских три миллиона рублей за их синий Audi

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с Анны Бражник, жены юриста семьи Блиновских Артема Бражника, чуть более 3 миллионов рублей за купленный ею у "королевы марафонов" автомобиль Audi Q7, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Представитель финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной на заседании суда предложил называть автомобиль "синим Aud i", чтобы было проще ориентироваться в обширном автопарке Блиновских.

Финуправляющий оспорил продажу машины Блиновской за 3 миллиона рублей, полагая, что сделка состоялась между аффилированными лицами по заниженной цене и причинила вред кредиторам блогера. Самой Блиновской купленный в лизинг "синий Audi" обошелся почти в 7 миллионов рублей.

Говоря об аффилированности продавца и покупателя, представитель финуправляющего, отметила, что Блиновские и Бражники дружили, а юрист Артем Бражник был "архитектором" схемы дробления бизнеса Блиновской.

Суд по заявлению Ознобихиной признал договор купли-продажи "синего Audi" недействительным и взыскал с Бражник чуть более 3 миллионов рублей - в такую цену, по словам представителя ответчицы, оценил машину на момент сделки в 2022 году эксперт. Финуправлящий просил взыскать почти 4 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.