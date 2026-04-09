20:43 09.04.2026 (обновлено: 20:44 09.04.2026)
Суд взыскал с жены юриста Блиновских три миллиона рублей за их синий Audi

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с Анны Бражник, жены юриста семьи Блиновских Артема Бражника, чуть более 3 миллионов рублей за купленный ею у "королевы марафонов" автомобиль Audi Q7, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Представитель финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной на заседании суда предложил называть автомобиль "синим Audi", чтобы было проще ориентироваться в обширном автопарке Блиновских.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Суд отказался взыскать 47 миллионов рублей с личной помощницы Блиновской
8 апреля, 19:43
Финуправляющий оспорил продажу машины Блиновской за 3 миллиона рублей, полагая, что сделка состоялась между аффилированными лицами по заниженной цене и причинила вред кредиторам блогера. Самой Блиновской купленный в лизинг "синий Audi" обошелся почти в 7 миллионов рублей.
Говоря об аффилированности продавца и покупателя, представитель финуправляющего, отметила, что Блиновские и Бражники дружили, а юрист Артем Бражник был "архитектором" схемы дробления бизнеса Блиновской.
Суд по заявлению Ознобихиной признал договор купли-продажи "синего Audi" недействительным и взыскал с Бражник чуть более 3 миллионов рублей - в такую цену, по словам представителя ответчицы, оценил машину на момент сделки в 2022 году эксперт. Финуправлящий просил взыскать почти 4 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Апелляция подтвердила выдачу Блиновской займов "Аквакультуре"
7 апреля, 17:09
 
