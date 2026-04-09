Жителя Кировской области осудили условно за гибель ребенка на тюбинге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Жителя Кировской области осудили на 1,5 года условно за гибель ребенка, которого он катал на тюбинге, привязав к автомобилю, сообщает прокуратура региона.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.