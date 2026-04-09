Жителя Кировской области осудили условно за гибель ребенка на тюбинге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Жителя Кировской области осудили на 1,5 года условно за гибель ребенка, которого он катал на тюбинге, привязав к автомобилю, сообщает прокуратура региона.
Вечером 21 декабря 2025 года 26-летний подсудимый за рулем Lada Granta на участке автодороги "Кикнур – Шапта" в Кикнурском районе при повороте допустил занос привязанного к автомобилю тюбинга, на котором передвигался 10-летний мальчик. После столкновения со встречным автомобилем ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
