Жителя Кировской области осудили условно за гибель ребенка на тюбинге

18:43 09.04.2026
Водителя из Кировской области осудили на 1,5 года условно за гибель ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Жителя Кировской области осудили на 1,5 года условно за гибель ребенка, которого он катал на тюбинге, привязав к автомобилю, сообщает прокуратура региона.
Вечером 21 декабря 2025 года 26-летний подсудимый за рулем Lada Granta на участке автодороги "Кикнур – Шапта" в Кикнурском районе при повороте допустил занос привязанного к автомобилю тюбинга, на котором передвигался 10-летний мальчик. После столкновения со встречным автомобилем ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.
