В КЧР арестовали экс-министра, подозреваемого в превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2026
15:26 09.04.2026
НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца бывшего министра имущественных и земельных отношений республики Дмитрия Бугаева, которого подозревают в превышении полномочий с ущербом на сумму более 16,7 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить. Бугаев Д. заключен под стражу на 2 месяца, до 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019 году Бугаев, занимая должность министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, организовал проведение фиктивного аукциона по продаже республиканского имущества, переданного в казну КЧР от Карачаево-Черкесского республиканского государственного унитарного предприятия "Теплоэнерго".
Как считают следователи, создав условия для исключения потенциальных конкурентов, Бугаев обеспечил победу подконтрольного юридического лица, и по итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету КЧР превысил 16,7 миллиона рублей.
В пресс-службе отметили, что постановление об аресте экс-министра в законную силу не вступило.
