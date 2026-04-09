На Семена Слепакова* завели уголовное дело

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента заведено против Семена Слепакова*, сообщает прокуратура Москвы.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что Слепаков*, признанный иностранным агентом, дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, находясь за границей. Он распространил в соцсетях материалы без указания на статус иностранного агента.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.