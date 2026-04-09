14:14 09.04.2026 (обновлено: 14:25 09.04.2026)
Деятельность "Мемориала"* носит антироссийский характер, заявили в ВС

Верховный суд России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Деятельность "Мемориала"* носит антироссийский характер, под воздействием деструктивной идеологии этого международного движения его участники совершают экстремистские преступления, сообщили в Верховном суде РФ.
В четверг суд признал Международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
"Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", - рассказали в ВС РФ.
Там подчеркнули, что деятельность "Мемориала"* носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелировании исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей.

* Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Добровольно ставший иноагентом получил 8 месяцев условно
Вчера, 00:28
 
