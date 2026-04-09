Деятельность "Мемориала"* носит антироссийский характер, заявили в ВС

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Деятельность "Мемориала"* носит антироссийский характер, под воздействием деструктивной идеологии этого международного движения его участники совершают экстремистские преступления, сообщили в Верховном суде РФ.

"Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", - рассказали в ВС РФ.