В Петербурге мужчину осудили на 13 лет за производство психотропных веществ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии петербуржца за производство психотропных веществ в кустарной лаборатории, которую они с другом оборудовали в квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Прокурор города Андрей Гуришев поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Проворова. С учетом позиции прокурора города суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.

Проворов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что подсудимый совместно с соучастником в арендованной квартире в доме на улице Костюшко оборудовали кустарную химическую лабораторию, где в целях дальнейшей реализации производили психотропное вещество. В ходе обыска в декабре 2024 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 1,3 килограмма произведенного запрещенного вещества, различные емкости и приборы для фасовки, а также оборудование для изготовления.

Судом также удовлетворены требования стороны государственного обвинения о конфискации в доход государства ноутбука и мобильного телефона осужденного, денежных средств в размере почти 360 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления.