Верховный суд признал международное движение "Мемориал"* экстремистским

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал Международное общественное движение "Мемориал"* (в реестре иностранных агентов) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление удовлетворить, признать Международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией, запретить его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории РФ", - огласил решение судья.

Решение подлежит исполнению немедленно, подчеркнул суд.

Основная часть судебного заседания проходила в закрытом режиме, при этом процесс посетили представители иностранных, в том числе европейских, посольств.

В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"* (признано в РФ иноагентом), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Оба иска были удовлетворены.

Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.