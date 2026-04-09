13:43 09.04.2026 (обновлено: 13:48 09.04.2026)
Верховный суд признал международное движение "Мемориал"* экстремистским

Верховный суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал Международное общественное движение "Мемориал"* (в реестре иностранных агентов) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заявление удовлетворить, признать Международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией, запретить его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории РФ", - огласил решение судья.
Решение подлежит исполнению немедленно, подчеркнул суд.
Основная часть судебного заседания проходила в закрытом режиме, при этом процесс посетили представители иностранных, в том числе европейских, посольств.
В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"* (признано в РФ иноагентом), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Оба иска были удовлетворены.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.
* Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России
