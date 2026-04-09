ВС направит в Генпрокуратуру материалы для иска против судьи Саландиной

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
"По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что основанием явились выявленные у судьи и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.