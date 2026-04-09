Зоопарк в Японии раскрыл причину стычек между макакой Панчем и сородичами - РИА Новости, 09.04.2026
05:03 09.04.2026
Зоопарк в Японии раскрыл причину стычек между макакой Панчем и сородичами

© РИА Новости / Ren Naka
Макак Панч с другой макакой. Архивное фото
ТОКИО, 9 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка японского города Итикава Такаси Ясунага рассказал в интервью РИА Новости о причинах стычек прославившегося макаки Панча с сородичами.
"К сожалению, в соцсетях по всему миру распространились только те сцены, где Панча задирают. И очень многие волновались за него. Это вызывает сожаление. (На самом деле - ред.) Панч почти целый день живет в мире и покое", - сказал Ясунага.
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Зоопарк в Японии выпустил стикеры с макаком Панчи
18 марта, 06:42
По его словам, над Панчем не издевались, а обучали правилам жизни в сообществе макак.
"А случаи, когда на него нападают, - это не буллинг, не издевательство, а это обучение правилам, необходимым для жизни в сообществе японских макак", - подчеркнул Ясунага.
Директор зоопарка добавил, что до сих пор Панч ни разу не подвергался нападению, которое бы угрожало его жизни.
"И впредь мы будем внимательно и с осторожностью наблюдать за Панчем, и мы бы хотели, чтобы люди во всем мире не переживали и спокойно наблюдали за ним", - заключил он.
Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.
Морской заяц Макс из Москвы послал мягкую игрушку для макака Панча - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Московский зоопарк передал макаку Панчи игрушку от морского зайца Макса
7 апреля, 00:50
 
