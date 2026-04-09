Зоопарк в Японии раскрыл причину стычек между макакой Панчем и сородичами

ТОКИО, 9 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка японского города Итикава Такаси Ясунага рассказал в интервью РИА Новости о причинах стычек прославившегося макаки Панча с сородичами.

"К сожалению, в соцсетях по всему миру распространились только те сцены, где Панча задирают. И очень многие волновались за него. Это вызывает сожаление. (На самом деле - ред.) Панч почти целый день живет в мире и покое", - сказал Ясунага.

По его словам, над Панчем не издевались, а обучали правилам жизни в сообществе макак.

"А случаи, когда на него нападают, - это не буллинг, не издевательство, а это обучение правилам, необходимым для жизни в сообществе японских макак", - подчеркнул Ясунага.

Директор зоопарка добавил, что до сих пор Панч ни разу не подвергался нападению, которое бы угрожало его жизни.

"И впредь мы будем внимательно и с осторожностью наблюдать за Панчем, и мы бы хотели, чтобы люди во всем мире не переживали и спокойно наблюдали за ним", - заключил он.