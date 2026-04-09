Эксперт Минздрава оценил вероятность развития аллергии из-за штамма Stratus

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нет данных о том, что вариант COVID-19 Stratus может напрямую вызывать развитие новых аллергических заболеваний у ранее здоровых людей, однако есть вероятность временного повышения чувствительности после инфекции, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что переболевшие субвариантом "Омикрона", штаммом Stratus, который сейчас распространён в России , жалуются на активизацию "спящей" аллергии. У россиян сильные отёки слизистых и внезапно появившиеся реакции на цветение в виде непрекращающегося насморка.

"Нет убедительных научных данных, подтверждающих, что какой-либо конкретный вариант вируса, включая так называемый Stratus вариант COVID-19, способен напрямую вызывать развитие новых аллергических заболеваний у ранее здоровых людей", - сказал Чуланов

Он добавил, что после перенесенной вирусной инфекции могут наблюдаться временные изменения в работе иммунной системы и слизистых оболочек дыхательных путей. Это может проявляться повышенной чувствительностью к ранее переносимым факторам, например, бытовым химическим веществам или пыльце растений (Ольхи).

По его словам, также стоит учитывать сезонный фактор, совпадение периода выздоровления с пиком пыления деревьев может усиливать симптомы и создавать впечатление "внезапного" появления аллергии.