Генсек НАТО заявил об отказе некоторых стран помогать США в Иране

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны альянса согласились оказывать помощь США в операции против Ирана, но большинство "удалось убедить".

"Большинству из них, не всем, но большинству из них, а иногда это занимало немного больше времени, но большинству из них это (согласовать поддержку - ред.) удалось", - заключил он.