Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил об отказе некоторых стран помогать США в Иране
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 09.04.2026
Генсек НАТО заявил об отказе некоторых стран помогать США в Иране

Рютте: не все страны НАТО согласились помочь США в операции против Ирана

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны альянса согласились оказывать помощь США в операции против Ирана, но большинство "удалось убедить".
"Я думаю, что США были правы, ожидая, что если у них есть договоренности с европейскими странами, они позволяют им использовать собственные базы и другую инфраструктуру в этих странах при необходимости, то тогда, конечно, эти страны должны выполнять эти обязательства", - сказал Рютте на форуме в Вашингтоне.
Генсек добавил, что большинство стран Европы все же удалось убедить.
"Большинству из них, не всем, но большинству из них, а иногда это занимало немного больше времени, но большинству из них это (согласовать поддержку - ред.) удалось", - заключил он.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Марк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала