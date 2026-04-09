Генсек НАТО заявил об отказе некоторых стран помогать США в Иране

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны альянса согласились оказывать помощь США в операции против Ирана, но большинство "удалось убедить".
"Я думаю, что США были правы, ожидая, что если у них есть договоренности с европейскими странами, они позволяют им использовать собственные базы и другую инфраструктуру в этих странах при необходимости, то тогда, конечно, эти страны должны выполнять эти обязательства", - сказал Рютте на форуме в Вашингтоне.
Генсек добавил, что большинство стран Европы все же удалось убедить.
"Большинству из них, не всем, но большинству из них, а иногда это занимало немного больше времени, но большинству из них это (согласовать поддержку - ред.) удалось", - заключил он.