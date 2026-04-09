Рютте: каждая страна НАТО оценивает, что может сделать для открытия Ормуза

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Каждая страна НАТО сейчас оценивает, что она может сделать, чтобы обеспечить открытость Ормузского пролива, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
«
"Это означает, что вместе с США сейчас обсуждаются параметры миссии: что, когда и как. Речь идёт о практической поддержке. Например, моя страна — и это было объявлено вчера — направит минные тральщики, фрегаты, а также радиолокационные технологии. Каждая страна сейчас оценивает, что именно она может сделать, чтобы обеспечить открытость Ормузского пролива", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
Ранее предложенную Великобританией декларацию о готовности содействовать разблокировке Ормузского пролива подписали уже 38 стран, их число продолжает расти. Изначально документ подписали Великобритания, Франция Германия, Италия, Нидерланды и Япония.
