На Ставрополье четыре человека погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в столкновении двух автомобилей в Ставропольском крае, сообщили в региональном УГИБДД.

"В результате автоаварии оба водителя (34-летняя женщина, жительница Новоселицкого округа и мужчина, 25-летний житель Советского округа), а также несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля (ребенок в возрасте до 1 года) погибли на месте. Еще 2 пассажира обеих автомашин с травмами доставлены в Александровскую больницу", - говорится в сообщении.