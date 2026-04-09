На Ставрополье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.04.2026
23:39 09.04.2026
На Ставрополье четыре человека погибли в ДТП

На Ставрополье четыре человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в столкновении двух автомобилей в Ставропольском крае, сообщили в региональном УГИБДД.
По информации ведомства, около 20.00 мск в четверг на 10-м километре автодороги Александровское - Новоселицкое - Буденновск произошло встречное столкновение автомобилей ВАЗ 2114 и Datsun.
"В результате автоаварии оба водителя (34-летняя женщина, жительница Новоселицкого округа и мужчина, 25-летний житель Советского округа), а также несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля (ребенок в возрасте до 1 года) погибли на месте. Еще 2 пассажира обеих автомашин с травмами доставлены в Александровскую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позднее в больнице от полученных травм скончалась пассажирка ВАЗа – 15-летняя девочка.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
