В Германии назвали "российскую" угрозу мифом

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельманн назвал мифом раздуваемую западноевропейскими политиками угрозу якобы планируемого вторжения России в Европу и предложил создать на континенте новую архитектуру безопасности без участия США.
"Это же миф, что, как постоянно говорят, русские вот-вот захватят Европу", - сказал Пельманн в интервью телеканалу NTV в контексте разговора о необходимости вывода из Германии американских военных баз и подразделений.
"По-моему, нам следует обсудить с нашими европейскими партнерами создание мирного союза, дальнейшее разоружение, общую архитектуру безопасности, и для этого, возможно, (президент США - ред.) Дональд Трамп вообще не нужен", - заметил Пельманн.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада.