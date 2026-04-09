В Германии назвали "российскую" угрозу мифом

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельманн назвал мифом раздуваемую западноевропейскими политиками угрозу якобы планируемого вторжения России в Европу и предложил создать на континенте новую архитектуру безопасности без участия США.