США потеряли 24 БПЛА MQ-9 Reape в конфликте с Ираном, утверждает CBS

21:27 09.04.2026
CBS: США потеряли 24 дорогостоящих БПЛА MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. США с начала конфликта против Ирана потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму в примерно 720 миллионов долларов, утверждает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным телеканала, США потеряли восемь беспилотников MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке с 1 апреля, "доведя общее число утраченных аппаратов в ходе войны с Ираном до 24".
"Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более", – отмечает СМИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США уже нарушили три пункта мирного плана, заявил спикер парламента Ирана
8 апреля, 21:34
 
