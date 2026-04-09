США потеряли 24 БПЛА MQ-9 Reape в конфликте с Ираном, утверждает CBS

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. США с начала конфликта против Ирана потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму в примерно 720 миллионов долларов, утверждает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным телеканала, США потеряли восемь беспилотников MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке с 1 апреля, "доведя общее число утраченных аппаратов в ходе войны с Ираном до 24".
"Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более", – отмечает СМИ.