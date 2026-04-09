Иран требует репарации за причиненный США ущерб, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран требует репарации за причиненный США и Израилем ущерб в ходе конфликта.
"Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников", - сказал Хаменеи в обращении к иранцам, заявление которого опубликовала его пресс-служба.
Он также заявил о том, что Иран решительно настроен отомстить за гибель бывшего лидера Ирана Али Хаменеи и других погибших иранцев.
"Решительная воля к мести за его пролитую кровь и всех мучеников, погибших в ходе второй (конфликт с Израилем в июне 2025 года) и третьей (текущей войне) навязанной войне будет жить в сердце и душе", - добавил лидер Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.