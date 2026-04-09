Иран одержал победу над США, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что к нынешнему моменту страна одержала победу в конфликте с США и Израилем.
"Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы (жители Ирана. — Прим. ред.) одержали победу в третьей эпической священной обороне (текущем конфликте с США и Израилем. — Прим. ред.)", — заявил Хаменеи, обращение которого к согражданам опубликовала его пресс-служба.
На фоне возможных переговоров с США о мире он также заявил, что Тегеран не стремится к войне, но не отступит от своих прав.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.