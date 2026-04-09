Иран одержал победу над США, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что к нынешнему моменту страна одержала победу в конфликте с США и Израилем.

"Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы (жители Ирана. — Прим. ред.) одержали победу в третьей эпической священной обороне (текущем конфликте с США и Израилем. — Прим. ред.)", — заявил Хаменеи, обращение которого к согражданам опубликовала его пресс-служба.