США и ЕС наращивают производство оружия не для войны, утверждает Рютте
20:28 09.04.2026
США и ЕС наращивают производство оружия не для войны, утверждает Рютте

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что промышленность в США и Европе все больше подстраивается под "военное время" не для войны, а для пополнения запасов.
«
"Одной из современных задач является наращивание оборонного производства… И в США, но, возможно, еще раньше даже в Европе, все больше оборонная промышленность будет ориентироваться на военное время, но не для того, чтобы подготовиться к войне, а для того, чтобы пополнить запасы", - заверил он, выступая на форуме в Вашингтоне.
