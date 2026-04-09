США допустили продление срока прекращения огня с Ираном, пишет CNN

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США допускают, что сроки прекращения огня с Ираном могут быть продлены, если американские власти сочтут, что стороны достигли определенного прогресса в переговорном процессе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
"Действующее на данный момент прекращение огня может быть продлено, если Белый дом сочтет, что достигнут достаточный прогресс", - говорится в сообщении.
По информации собеседников телеканала, встреча сторон в Пакистане, как ожидается, будет одной из нескольких по вопросу о заключении долгосрочной и прочной сделки в целях завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.