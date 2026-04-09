"Она рухнула". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам не удастся восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества после нападения на Иран, сообщает UnHerd.
Автор статьи также отметил, что США "попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба".
В среду ночью американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
