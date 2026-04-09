Перемирие США с Ираном могут продлить, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться и дольше двух недель, поделился мнением в интервью РИА Новости профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит.

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном, подчеркнув, что Тегеран также согласился открыть Ормузский пролив. Совет национальной безопасности Ирана затем заявил, что переговоры с США начнутся в пятницу в столице Пакистана – Исламабаде.