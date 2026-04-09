Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 09.04.2026
Цены на бензин в США продолжили расти второй день подряд

Прекращение огня в конфликте с Ираном не привело к снижению цен на бензин в США

Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Цены на бензин в США продолжили расти второй день подряд после объявленного президентом страны Дональдом Трампом двухнедельного перемия в конфликте с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации.
В среднем по стране цена галлона бензина самой простой категории Regular за сутки выросла на 0,2 цента и теперь составляет 4,166 доллара за галлон (3,8 литра) или 85,84 рубля за литр.
Недельный рост составил 8,5 цента за галлон, а за месяц цена повысилась уже почти на 70 центов.
При этом заправка топливом премиальной категории обойдется автовладельцам в США уже в 5,041 доллара за галлон или в более чем 103 рубля за литр.
Рекордсменом остается Калифорния, где галлон топлива стоит почти шесть долларов. За ней "тянутся" Гавайи (5,6 доллара) и штат Вашингтон (около 5,4 доллара). Еще в двух штатах – Орегон и Невада – неделю назад автомобилисты платили около 4,9 доллара, но сейчас топливо обходится им тоже дороже пяти долларов.
Дешевле всего бензин стоит в Оклахоме – около 3,48 доллара за галлон.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Рост цен на бензин ранее наблюдался в большинстве стран мира - из-за эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
ИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против ИранаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала