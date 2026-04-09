Цены на бензин в США продолжили расти второй день подряд

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Цены на бензин в США продолжили расти второй день подряд после объявленного президентом страны Дональдом Трампом двухнедельного перемия в конфликте с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации.

В среднем по стране цена галлона бензина самой простой категории Regular за сутки выросла на 0,2 цента и теперь составляет 4,166 доллара за галлон (3,8 литра) или 85,84 рубля за литр.

Недельный рост составил 8,5 цента за галлон, а за месяц цена повысилась уже почти на 70 центов.

При этом заправка топливом премиальной категории обойдется автовладельцам в США уже в 5,041 доллара за галлон или в более чем 103 рубля за литр.

Рекордсменом остается Калифорния , где галлон топлива стоит почти шесть долларов. За ней "тянутся" Гавайи (5,6 доллара) и штат Вашингтон (около 5,4 доллара). Еще в двух штатах – Орегон Невада – неделю назад автомобилисты платили около 4,9 доллара, но сейчас топливо обходится им тоже дороже пяти долларов.

Дешевле всего бензин стоит в Оклахоме – около 3,48 доллара за галлон.

Рост цен на бензин ранее наблюдался в большинстве стран мира - из-за эскалации на Ближнем Востоке . США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.