"Новая атака". В США запаниковали из-за ночного заявления Трампа об Иране

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию человека, обманывающего своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке", — написал он в социальной сети X.
По его мнению, иранцы ожидают подвоха со стороны Вашингтона и уже приготовили свой ответ.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.