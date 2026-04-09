"Новая атака". В США запаниковали из-за ночного заявления Трампа об Иране - РИА Новости, 09.04.2026
09:37 09.04.2026 (обновлено: 17:48 09.04.2026)
"Новая атака". В США запаниковали из-за ночного заявления Трампа об Иране

Дэвис: Трамп согласился на перемирие с Ираном только ради перегруппировки сил

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию человека, обманывающего своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке", — написал он в социальной сети X.

По его мнению, иранцы ожидают подвоха со стороны Вашингтона и уже приготовили свой ответ.
Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дэниел ДэвисДональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафМинистерство обороны СШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
