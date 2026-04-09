"Положить конец": в сенате грубо высказались о Трампе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американцы должны остановить своего президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения положения дел в стране, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"А если он (Трамп. — Прим. ред.) возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне", — написал он.
"Трамп — военный болван", — подытожил сенатор.
Резолюция о военных полномочиях — принятая 7 ноября 1973 года равносильная федеральному закону совместная резолюция Палаты представителей США и Сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с Конгрессом США перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.
В марте сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.