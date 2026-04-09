США закупят для Киева устройства для взлома машин для борьбы с наркотиками
05:48 09.04.2026
США закупят для Киева устройства для взлома машин для борьбы с наркотиками

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Государственный департамент США намерен закупить для украинских силовиков оборудование для скрытого взлома замков и доступа к автомобилям в целях борьбы с наркотрафиком, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Запрос размещен Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Целью названо противодействие транснациональным сетям, производящим синтетические наркотики, которые американская сторона считает угрозой, в том числе для самих США.
В список оборудования входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, позволяющие разблокировать и завести автомобиль без ключа, а также устройства для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes, выяснило РИА Новости.
США закупят оборудование и передадут его национальной полиции Украины и государственной пограничной службы безвозмездно. Подрядчик обязан доставить все позиции в течение 180 дней. В связи с чувствительным характером технологий сделка регулируется американским законодательством об экспортном контроле вооружений.
