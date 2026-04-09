США закупят для Киева устройства для взлома машин для борьбы с наркотиками

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Государственный департамент США намерен закупить для украинских силовиков оборудование для скрытого взлома замков и доступа к автомобилям в целях борьбы с наркотрафиком, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

Запрос размещен Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Целью названо противодействие транснациональным сетям, производящим синтетические наркотики, которые американская сторона считает угрозой, в том числе для самих США.

В список оборудования входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, позволяющие разблокировать и завести автомобиль без ключа, а также устройства для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes, выяснило РИА Новости.