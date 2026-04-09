Карлсон усомнился в победе США над Ираном - РИА Новости, 09.04.2026
05:26 09.04.2026
Карлсон усомнился в победе США над Ираном

Такер Карлсон
НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном.
"Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение", - сказал он, видео опубликовано на страничке журналиста в X.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Отказ Ирана от притязаний на ЯО может ослабить санкции США, заявил Вэнс
Вчера, 23:54
Карлсон привел доводы: "смена режима" не сработала в Иране: "и это не победа, это поражение".
"Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.. это поражение", – продолжил журналист.
Он также отметил, что конфликт в Иране стоил американцам сотен миллиардов долларов - денег налогоплательщиков, и это также "большое поражение".
"Цены на сырьевые товары выросли, не так значительно, как могли бы, если бы это продолжалось, но они выросли сильно. Это поражение", – добавил Карлсон.
Журналист также вспомнил про убитых при операции в Иране военных США.
"Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее", – констатировал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США уже нарушили три пункта мирного плана, заявил спикер парламента Ирана
Вчера, 21:34
 
