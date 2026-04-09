Карлсон усомнился в победе США над Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном.

"Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение", - сказал он, видео опубликовано на страничке журналиста в X

Карлсон привел доводы: "смена режима" не сработала в Иране : "и это не победа, это поражение".

"Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.. это поражение", – продолжил журналист.

Он также отметил, что конфликт в Иране стоил американцам сотен миллиардов долларов - денег налогоплательщиков, и это также "большое поражение".

"Цены на сырьевые товары выросли, не так значительно, как могли бы, если бы это продолжалось, но они выросли сильно. Это поражение", – добавил Карлсон.

Журналист также вспомнил про убитых при операции в Иране военных США

"Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее", – констатировал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока