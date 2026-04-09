ВМС США в 14 раз увеличивают закупки Tomahawk на фоне конфликта с Ираном

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военно-морской флот США планирует более чем в 14 раз увеличить закупки ракет Tomahawk на фоне их интенсивного использования в ходе активной фазы операции против Ирана, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.

Согласно изученным данным, флот запросил 3 миллиарда долларов на закупку 785 крылатых ракет Tomahawk на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости. При этом в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, закупается всего 55 единиц.

Запрос последовал на фоне сообщений о том, что за первый месяц операции Epic Fury США израсходовали более 850 ракет Tomahawk. Ряд чиновников Пентагона назвал такой темп расхода неустойчивым, отметив риски для боеготовности в других стратегических регионах, в том числе в Индо-Тихоокеанском.

Помимо новых закупок, ВМС запросили 1,5 миллиарда долларов на модернизацию уже имеющихся ракет, что на 217% больше показателя 2026 финансового года, выяснило РИА Новости. Общий целевой показатель по запасам Tomahawk установлен на уровне 3992 единиц.

Наращивание ударного потенциала идёт и в Сухопутных войсках США. Они запросили 2,7 миллиарда долларов на программу наземных пусковых установок MRC, способных запускать ракеты Tomahawk и SM-6. Это в 33 раза больше финансирования этого года, которое составляло 82 миллиона долларов и обеспечивало закупку всего 13 ракет, подсчитало РИА Новости.