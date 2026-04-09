Власти США пытаются доказать законность иска к Калифорнии из-за цен на яйца
03:35 09.04.2026
Власти США пытаются доказать законность иска к Калифорнии из-за цен на яйца

Власти США пытаются доказать законность претензий к Калифорнии из-за цен на яйца

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает попытки доказать обоснованность своего иска против властей Калифорнии в споре о ценах на яйца, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные документы.
Ранее, 23 февраля, дело рассматривалось в суде Центрального округа Калифорнии. Судья Марк Скарси позднее постановил отклонить иск как необоснованный, предоставив федеральному правительству возможность исправить документ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Противники реконструкции Кеннеди-центра подали иск против Трампа
24 марта, 11:11
"Суд отклоняет жалобу в связи с отсутствием оснований. Истец может подать дополненную жалобу в течение 14 дней... Несвоевременная подача исправленной жалобы… приведет к отклонению дела", - говорится в заключении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, исправленная версия с необходимыми пояснениями была подана 1 апреля, а спустя два дня суд официально принял ее к рассмотрению, выяснило агентство.
Иск Минюста США направлен против администрации губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Поводом стали местные законы, которые, по мнению Вашингтона, вводят избыточные ограничения на птицеводческую продукцию по всей стране, что противоречит Конституции США.
Суть претензий заключается в том, что калифорнийские законы, в том числе запрещающие содержание кур в клетках, ведут к росту издержек и цен на яйца. Истцы подчеркивают, что стандарты для продукции уже регулируются федеральным законом, и Калифорния не имеет права диктовать свои, более жесткие требования.
Проблема стоимости яиц остается одной из ключевых в повестке Дональда Трампа. Еще в начале президентского срока он критиковал политику своего предшественника Джо Байдена, заявляя, что при нем цены на яйца выросли вчетверо. Сейчас президент утверждает, что ситуацию удалось стабилизировать, продукция стала доступнее и вернулась на прилавки всех магазинов страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: Филадельфия подала иск из-за демонтажа экспозиции по указу Трампа
23 января, 11:36
 
В миреСШАКалифорнияВашингтон (штат)Гэвин НьюсомДональд ТрампДжо Байден
 
 
