СМИ: Трамп напугал союзников своим поведением
03:31 09.04.2026
Spiegel: безумное поведение Трампа усилило сомнения в адекватности США

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Безумное поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства, пишет немецкий журнал Spiegel.
"Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире – особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе – в здравомыслии правительства США", — говорится в материале.
Как пишет издание, если еще утром Трамп в резкой форме требовал от Ирана исполнения своего ультиматума, то уже вечером спешил трубить о "победе", по сути отступив от всех своих требований.
"А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод – TACO ("Трамп всегда пасует"), как его называют критики?", — иронично отмечает автор.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.
