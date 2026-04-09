В Вашингтоне потребовали наказать Нетаньяху

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ради сохранения перемирия с Ираном, заявил конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн в соцсети X

Вчера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.

"Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие. Трампу нужно противостоять Нетаньяху", — написал он.

По его словам, Трамп должен любой ценой сохранить перемирие с Ираном и не дать Израилю усилить эскалацию конфликта.

"У него (Трампа. — Прим. ред.) есть рычаги влияния. Он должен ими воспользоваться!", — подытожил политик.





После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение " Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива , на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение " Хезболлах " в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.