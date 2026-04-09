01:33 09.04.2026
В Вашингтоне потребовали наказать Нетаньяху

Конгрессмен Макговерн: Трамп должен противостоять Нетаньяху ради перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ради сохранения перемирия с Ираном, заявил конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн в соцсети X.
Вчера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Израиль ударил по южному пригороду Бейрута
Вчера, 22:57
"Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие. Трампу нужно противостоять Нетаньяху", — написал он.
По его словам, Трамп должен любой ценой сохранить перемирие с Ираном и не дать Израилю усилить эскалацию конфликта.
"У него (Трампа. — Прим. ред.) есть рычаги влияния. Он должен ими воспользоваться!", — подытожил политик.
Дым на месте израильского удара в районе Мазраа в Бейруте - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В ООН назвали удары Израиля по Ливану ужасающими
Вчера, 23:46
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Израиль готов ограничить удары в Ливане ради сделки с Ираном, заявил Вэнс
Вчера, 22:49
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампДжеймс МакговернХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
