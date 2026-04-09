СМИ выяснили, что Трамп скажет Рютте о НАТО

Накануне вечером генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом на фоне резких заявлений американского лидера о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед США.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.