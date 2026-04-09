Иран, Израиль и США навеки друзья — и кому теперь нужна русская нефть

После сообщений о великом перемирии между США и Ираном нефтяные рынки шумно выдохнули, а цены в моменте упали на 13-16 процентов.

Запахло эпохой всеобщего процветания, и голуби мира начали срочно возвращаться под крышу ООН с окрестных нью-йоркских помоек.

Впрочем, и вздохи, и голуби поторопились.

Ситуация очень простая: коренные противоречия никуда не делись и впредь никуда не денутся. США никогда не позволят Ирану стать ведущей державой Ближнего Востока, по щелчку пальцев перекрывающей главную нефтяную артерию мира. Израиль сделает все, чтобы не позволить Ирану восстановиться до состояния, когда тот сможет представлять для него реальную опасность. Иран никогда и ни от кого не получит гарантий безопасности и не согласится на разоружение и отказ от ядерной программы.

Вывод: вся эта громкая "перемирная" история — техническая пауза, и обязательно появятся и второй, и третий, и сотый акты этой пьесы, где главный герой будет постоянно повторять: "Brent или Urals, вот в чем вопрос!".

Именно об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет…"

Иначе говоря, новая углеводородная реальность с высокими ценами и дефицитом — это не флуктуация. Это — надолго.

И это прекрасно понимают страны, пострадавшие от кризиса, для многих из которых именно Россия стала спасительной соломинкой.

В последние дни российские делегации объездили весь Глобальный Юг и всю Азию (и наоборот), где на наших глазах происходит сверхзвуковая трансформация. Как пишут незападные источники, "в энергетическом и геополитическом ландшафте разворачивается структурный сдвиг: то, что начиналось как антикризисная реакция на нестабильность вокруг Ирана и Ормузского пролива, трансформировалось в глубокую перенастройку торговых потоков, дипломатических приоритетов и стратегических партнерств, в центре чего находится Россия".

Наблюдатели отмечают, что Москва переходит от роли "стесненного обстоятельствами экспортера" к роли "стратегического системообразующего игрока" и заново закрепляется в роли ключевого энергетического и экономического партнера для многих стран.

Очень интересен пример Индии, где недавний визит вице-премьера Мантурова стал просто событием номер один. Оказалось, что Россия — единственная страна, которая гарантировала и сейчас обеспечивает растущие поставки как энергоресурсов, так и остро необходимых Индии удобрений (рост за последние недели — 40 процентов).

Издание Indian Defence News посвятило России огромный материал, где главным словом стало слово "друг". Даже с учетом восточной специфики подобное славословие просто зашкаливает: "надежный друг Индии Россия выступила в роли спасательного круга", "Россия — давний партнер", "новая жизнь двусторонних отношений", "друг на все времена", "глубокие, проверенные временем отношения", "друг познается в беде" и так далее.

В материале был процитирован экс-заместитель главы миссии Индии в Москве Анил Тригунаят, который заявил, что "отношения Индии и России остаются надежными, проверенными временем и непоколебленными глобальным давлением". Что касается России, то так оно и есть, но кто-то вредный может указать, что непоколебленные глобальным давлением индийские покупатели российской нефти в разгар американских санкций вроде как не стеснялись требовать все больших скидок.

Даже ранее равноудаленные страны вроде Вьетнама начали цитировать знаменитый бразильский фильм про тетушку Чарли. Теперь "Вьетнам определяет Россию как самого важного и надежного партнера в Европе" и "неизменно придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству" с Москвой.

Дружить с Россией (кто опять, а кто заново) хотят нефтяные монархии Персидского залива, Шри-Ланка, Бангладеш, Филиппины, Малайзия, Индонезия и многие другие, а такая самостоятельная организация, как АСЕАН, благодарит наше руководство за "готовность России спасти региональный блок от нефтяного кризиса".

На этом месте должен был быть параграф про "мы не такие, мы ждем трамвая", но его не будет.

Пресс-секретарь российского президента Песков на днях высказался без обиняков: "Россия получает огромное количество запросов на покупку ее энергоресурсов с альтернативных направлений", но "ведет переговоры, чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала интересам Москвы". Почему так? А вот почему: "Сейчас, когда мир вступил на путь экономического энергетического кризиса, рынок и конъюнктура энергетики полностью изменилась".

По данным Bloomberg, накануне "перемирия" цены на российскую нефть достигли максимума более чем за 13 лет. Да, сейчас она торгуется чуть ниже, но никаких 59 долларов за баррель плюс скидка по большой и немеркнущей дружбе больше не будет.

Это — правильно, хорошо и замечательно, но мы, конечно, любим всех и желаем всем всего самого наилучшего, как желали и нам.

Вчера израильский премьер Нетаньяху заявил, что "задачи кампании против Ирана пока не решены" и "они будут выполнены либо через дипломатическое соглашение, либо путем возобновления боевых действий". Одновременно с этим председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Кейн обозначил решение о двухнедельном прекращении огня как "небольшую паузу" перед вполне вероятным следующим витком эскалации. В самом же Иране заявили: "Три из десяти пунктов условий прекращения огня были нарушены, что делает дальнейшие переговоры нецелесообразными".