Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке

Шаткое перемирие между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой рискует прекратиться в любой момент. Однако пока стороны не спешат объявлять о возобновлении боевых действий. Впрочем, непосредственно продолжать их это никому не мешает.

После ударов ЦАХАЛ по Ливану и атак на нефтеперерабатывающие мощности в южной части Ирана КСИР объявил об очередном закрытии Ормузского пролива, а монархии Персидского залива сообщают о перехватах дронов и ракет исламской республики.

Если переговоры все же состоятся и условия мирного соглашения, о которых говорят сейчас, не слишком изменятся, то выдать достигнутое за успех Дональду Трампу будет крайне непросто. Конечно, Иран понес куда более тяжелые потери, нежели США и Израиль. Но это не самый подходящий критерий для определения победителей и побежденных.

Сравнивать будут по достижениям. Американцы с открытым забралом обещали добиться прекращения ядерной и ракетной программ Ирана, смены режима и прекращения поддержки прокси-сил в регионе. По итогам кампании мирный атом, судя по всему, у Тегерана останется, а ракеты как летели в первые дни по Израилю, американским базам и дорогим сердцу союзников США танкерам, газовым и нефтяным мощностям, так и летят.

Что касается шатания режима, то потери иранское руководство действительно понесло серьезные. Да только революции не случилось, политика не поменялась, а власть в исламской республике оказалась устойчивее, чем рассчитывали в Вашингтоне и Западном Иерусалиме.

Главной победой США может стать разблокировка Ормузского пролива. Но кампания оказалась недостаточно продолжительной, чтобы кто-то забыл о том, что еще полтора месяца назад через него можно было проходить безданно-безпошлинно, а теперь за каждый баррель придется заплатить доллар Тегерану.

В сухом остатке Вашингтон не добился ни одной из своих целей, а Иран приобрел дополнительный — и весьма солидный — источник дохода в казну. Все это приправят смягчением санкций. В общем, результатом похвастать не смогут ни США в целом, ни Дональд Трамп в частности.

Ведь в Капитолии лютуют демократы: грозят импичментом и самому президенту, и министру проигранной войны Питу Хегсету. Для последнего ситуация и вовсе грустная — ему вменяют не только сугубо стратегические и тактические провалы, но и военные преступления. А сам Дональд Трамп в одном из выступлений проговорился, что именно Хегсет был инициатором операции — он якобы первым сказал: "Давайте сделаем это". Присутствовавший рядом глава Пентагона натужно улыбнулся.

Теперь американская пресса и вовсе набросилась на главу Пентагона с изобличительными статьями, в которых сообщается, что Хегсет лжет Трампу, докладывая о сокрушительных успехах, хотя реалии на земле этому слабо соответствуют. Так что его увольнение едва ли станет для кого-то сюрпризом.

Для республиканцев, ряды которых дали трещину из-за конфликта с Ираном, перспективы тоже мрачные. На носу промежуточные выборы, борьба и без того была острая, а теперь их лидер устроил авантюру, за которую солдаты вынуждены платить жизнями, Пентагон — техникой и базами, а рядовые американцы — кровно заработанными долларами, которые улетают на подорожавший бензин. Рейтинги Трампа кубарем летят вниз и тащат за собой шансы партии на грядущем голосовании.

И все же среди его ближайших сторонников есть одна фигура, которая даже в этой ситуации с высокой долей вероятности выйдет победителем.

Речь о вице-президенте Джей Ди Вэнсе. Ему удалось дистанцироваться от "Эпической ярости", о его роли в кампании не известно вообще ничего. Он сумел даже не засветиться на фотографиях из Мар-а-Лаго, откуда Трамп наблюдал за началом операции, поскольку находился в тот момент в Вашингтоне. Ход боевых действий Вэнс тоже практически никак не комментировал, ограничиваясь скромными заверениями в верности национальному лидеру и колебаниями вместе с линией партии.

И только сейчас он вышел на первый план — когда пришло время переговоров. Именно Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию, в которую также войдут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Формально на эту роль более подходил Марко Рубио — глава Госдепартамента все-таки. Но он волей-неволей стал активным участником политической части военной кампании, поэтому важную задачу поручили вице-президенту.

Причем о своем назначении Джей Ди Вэнс узнал прямо в Венгрии, куда его послали на подмогу Виктору Орбану, которому выборы предстоят уже в это воскресенье.

Миссия у Вэнса, конечно, непростая. Иран будет по праву навязывать свои условия, а полноценной победой станет лишь завершение конфликта, которое пока далеко не гарантировано. Однако если он привезет для Америки мало-мальски достойный мир по итогам чудовищно непопулярного конфликта, то споры о следующем хозяине Белого дома можно считать закрытыми. Внутри партии с ним мог конкурировать только Рубио, который на фоне авантюр нынешней администрации сдает позиции. А соперников среди демократов еще придется поискать.