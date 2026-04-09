МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности наращивания группировки спутников и широкого внедрения цифровых и ядерных технологий в освоении космоса.
"Исключительно важно наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии", - отметил Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.
Телеграмму президента зачитал первый вице-премьер страны Денис Мантуров.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.