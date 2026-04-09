Спецоперация, 9 апреля: силы ПВО за сутки сбили 339 украинских дронов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 339 беспилотников, семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд HIMARS ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны России в четверг.
За сутки ВСУ потеряли 1255 военнослужащих, 339 беспилотников и 82 единицы военной автомобильной техники.
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами.
Успехи на СВО
Командующий группировкой РФ "Центр" Валерий Солодчук доложил министру обороны Андрею Белоусову о наступательных действиях российских войск и характере действий противника в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России. Подразделения беспилотных систем "Центра" показывают высокие результаты боевого применения БПЛА на передовой.
Специалисты беспилотных систем и артиллерии группировки войск РФ "Север" с начала апреля уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости собеседник с позывным "Карта".
Польза от собак на передовой
Бывший кинолог, а ныне боец группировки войск "Центр" с позывным "Емеля", рассказал РИА Новости о важности собак в зоне СВО. По его словам, собаки способны заранее обнаруживать опасность благодаря своему обостренному слуху, сигнализировать о приближающейся угрозе, а также указывать направление опасности. Это особенно актуально для обнаружения беспилотников, что, по словам "Емели", "реально помогает".
"Калашников" поборется FPV-дронами на СВО
"Калашников" успешно испытал свои новые 5,45-миллиметровые многопульные патроны для автомата АК-12 на предмет борьбы с FPV-дронами ВСУ в зоне СВО, сообщила пресс-служба концерна. Заказчик подтвердил высокую эффективность боеприпасов против быстро движущихся и маневрирующих беспилотников. При попадании сегменты пуль поражали критично-важные компоненты дронов, что приводило к их аварийному падению.
Экс-корреспондент "Радио Свободная Европа"* обвиняется в госизмене
Бывший внештатный корреспондент "Радио Свободная Европа"* (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией на территории России) обвиняется в Забайкальском крае в госизмене за сотрудничество с СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ России. По информации ведомства, в целях оказания помощи украинской стороне, журналист вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) Telegram-сообщество в 2022 году. Во время обыска были найдены доказательства, направленные против безопасности России. Возбуждено уголовное дело.
Подлости ВСУ
Более 55 тысяч жилых помещений было повреждено и разрушено в Белгородской области с февраля 2024 года, из них 50 тысяч уже восстановлено с привлечением почти 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области, использовав более 110 беспилотников, один мирный житель погиб, 11 ранены.
Потерпевший 3 апреля крушение из-за атаки беспилотника ВСУ в Азовском море сухогруз отбуксирован к берегу Кубани, на борту судна находились три тысячи тонн пшеницы, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Двое операторов БПЛА ВСУ, причастные к нанесению ударов по Брянской области, заочно осуждены вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
ВСУ гнобят своих же
Военнопленный Александр Завадский рассказал на видео Минобороны России, что его, психически нездорового, мобилизовали ТЦК, признали годным и избивали для "излечения". Уроженец Житомирской области пять лет был пациентом психиатрической лечебницы, но в 2025 году был признан полностью годным к службе и мобилизован. В учебном центре "Десна" он не мог оперативно реагировать на команды инструкторов, которые избивали его, пытаясь "вылечить" психическое расстройство. По словам Завадского, над ним издевались, по голове били за то, что "не так автомат держал, неправильно повороты делал".
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18