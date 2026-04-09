Спецоперация, 9 апреля: силы ПВО за сутки сбили 339 украинских дронов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 339 беспилотников, семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд HIMARS ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны России в четверг.

Бывший кинолог, а ныне боец группировки войск "Центр" с позывным "Емеля", рассказал РИА Новости о важности собак в зоне СВО. По его словам, собаки способны заранее обнаруживать опасность благодаря своему обостренному слуху, сигнализировать о приближающейся угрозе, а также указывать направление опасности. Это особенно актуально для обнаружения беспилотников, что, по словам "Емели", "реально помогает".