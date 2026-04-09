Операторы БПЛА ВС России за двое суток уничтожили 30 боевиков ВСУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск за двое суток уничтожили в районе Константиновки более 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки войск продолжают наращивать интенсивность ударов по противнику в районе Константиновки… За последние двое суток уничтожено более 30 человек личного состава противника. Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания и эффективное поражение живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем с другими соединениями группировки позволяет держать противника под постоянным огневым давлением, срывая его попытки закрепления и перегруппировки на данном участке фронта.