Операторы БПЛА ВС России за двое суток уничтожили 30 боевиков ВСУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск за двое суток уничтожили в районе Константиновки более 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем с другими соединениями группировки позволяет держать противника под постоянным огневым давлением, срывая его попытки закрепления и перегруппировки на данном участке фронта.