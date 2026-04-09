В Соцфонде рассказали о досрочной выдаче майских пенсий

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пенсии за май часть россиян получат досрочно в апреле в связи с приближающимися майскими праздниками, досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.

"В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - сказано в сообщении.

Уточняется, что до 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Заявление о досрочной выплате подавать не нужно. Средства придут автоматически.

Согласно данным пресс-службы, если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 5 мая.