В Сочи ребенка госпитализировали после падения с седьмого этажа

СОЧИ, 9 апр - РИА Новости. Ребенка госпитализировали после падения с седьмого этажа недостроенного здания в Сочи, угрозы его жизни нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным прокуратуры Краснодарского края, мальчик упал с седьмого этажа незаселенного здания вечером в среду года во время прогулки.
"В Сочи несовершеннолетний упал с седьмого этажа недостроенного здания. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По оценкам врачей, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Прокуратура Хостинского района Сочи организовала проверку по факту падения ребенка с высоты.
