Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг второй Московский трамвайный диаметр Т2 "Новогиреево - Чертановская", в вагоне трамвая на автономном ходу он пообщался со студентами Бауманки, которые вместе с другими москвичами будут пользоваться новой линией, и рассказал о развитии трамвайного движения в столице.

"Сегодня мы открываем второй трамвайный диаметр от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4, который станет самым протяженным диаметральным городским трамвайным маршрутом в мире - 33 километра. Первый диаметр, открытый в ноябре прошлого года, имел огромный успех - число пассажиров выросло вдвое. Нет сомнений, что и второй диаметр будет также популярен среди пассажиров", - сказал мэр.

По его словам, в настоящее время линией от метро "Чертановская" до станции Новогиреево пользуются 50 тысяч человек в сутки. Ожидается, что с открытием нового трамвайного диаметра пассажиропоток удвоится до более чем 90 тысяч в сутки. "Метро это, конечно, классно, но иногда хочется не спускаться под землю, проехаться по улицам Москвы , посмотреть на город", - отметил Собянин

Таким образом, в Москве будут действовать уже два трамвайных диаметра общей протяженностью порядка 60 километров. Мэр напомнил, что студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с правительством Москвы принимали активное участие в разработках современных транспортных технологий.

"Мы с вами в этом отношении много работали. Вы вместе с нами занимались беспилотным трамваем и созданием трамвая на автономном ходу, электробусами. Вы знаете, чтобы запустить такой диаметр, надо было мало того, что соединить два маршрута, надо было создать новый трамвай, который должен ездить сам по себе без контактной сети на автономном ходу", - пояснил градоначальник.

Он добавил, что в настоящее время, в частности, благодаря появлению вагонов на автономном ходу, трамваи в Москве курсируют с минимальным интервалом, близится к завершению обновление парка трамваев и реконструкция трамвайных путей. "Трамвай в Москве возрождается. В 2010 году ездило чуть больше 600 тысяч, сейчас - под 900 тысяч пассажиров в рабочий день. Таким и темпами скоро перевалим за миллион", - подчеркнул Собянин.

В свою очередь, студенты поблагодарили главу города за новые удобные маршруты и варианты пересадок, и в шутку отметили, что у них "теперь появилось больше времени на учебу".

Диаметр Т2 объединил маршруты трамваев номер 3 и номер 37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, по которому курсируют трамваи первого диаметра Т1. Т2 связал 13 районов Москвы и улучшил транспортное обслуживание более 2 миллионов жителей города. Пассажиры могут сделать пересадки на 4 железнодорожных вокзала и 31 станцию метро, МЦК , МЦД и железной дороги. По трассе маршрута расположено множество значимых точек притяжения горожан и туристов: парки " Зарядье ", "Измайловский" и "Лефортовский", Данилов монастырь и храм Спаса Преображения на Болвановке, Даниловский и Москворецкий рынки, ТРЦ "Гудзон", вузы НИУ " ВШЭ ", МГТУ им. Баумана, МЭИ, МФЮА, РГУ им. Косыгина, Академия водного транспорта и др.

Также диаметр Т2 значительно улучшил транспортную доступность множества государственных учреждений и офисов крупных компаний.

Всего на маршруте Т2 расположено 79 остановок, расположенных в среднем каждые 400 метров, а общее время в пути составляет 140 минут. Трамваи Т2 будут ходить каждые 6 минут.