08:33 09.04.2026
На Курилах ученые спасли краснокнижного ската

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр – РИА Новости. Шторм выбросил на побережье Кунашира краснокнижного ската, ученые выпустили рыбу в море, сообщает пресс-служба заповедника "Курильский".
"Скат – скользкая, тяжелая и сильная рыба. Госинспектор заповедника "Курильский" как можно аккуратнее постарался вернуть ската обратно в его родную стихию", - отмечается в сообщении.
По предварительной оценке, спасенная рыба определяется как большехвостый скат (Dipturus macrocauda) из семейства ромбовых и входит в Международную красную книгу как "вид, близкий к уязвимому положению". Он может достигать 1,3 метра в длину, обитает на глубинах от 300 до 800 метров и характеризуется как донный хищник, питается моллюсками, ракообразными, червями и мелкой рыбой, которых находит в грунте. Добычу ромбовые скаты сначала засасывают, а затем разбивают раковины и панцири жертв мощными зубами. В отличие от других представителей семейства скатов (например, хвостоколов, которые могут убить ядом, или, электрических скатов, способных поразить током) большехвостый скат не представляет опасности для человека.
Как отмечают ученые, скаты, скелет которых целиком состоит из хрящей, являются ближайшими родственниками акул, но в процессе эволюции буквально расплющились, чтобы быть незаметными на песке. Их грудные плавники срослись с головой и превратились в широкие "крылья". В современной биологической систематике они входят в класс хрящевых рыб.
Ценность ромбовых скатов определяется их общей низкой репродуктивностью, так как они очень медленно растут и поздно достигают зрелости.
"В отличие от большинства рыб, они не мечут миллионы икринок, а откладывают специальные роговые капсулы – так называемые "кошельки русалок", в которых развивается всего один эмбрион. Сколько капсул большехвостые скаты откладывают изучено слабо, но общая репродуктивная способность оценивается как низкая. К примеру, некоторые атлантические виды кладут по 40–150 штук в год, не исключено, что большехвостые скаты откладывают и того меньше. Поэтому жизнь каждой особи имеет большое значение для поддержания всей популяции", - отмечают в заключение специалисты.
