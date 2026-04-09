"Радио Судного дня" передало новое сообщение

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в четверг, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в 15:23 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Радио передало сигнал "Подливочный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
