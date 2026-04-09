Юрист рассказал, можно ли в магазине снимать с лука шелуху для покраски яиц

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца православные верующие начинают в Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой, 9 апреля.
"Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про "взял мусор", а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща", - сказал Жорин.
Он пояснил, что такие действия могут квалифицировать по статье о причинении магазину имущественного вреда с обязанностью его возместить.
"При умышленной порче без значительного ущерба возможно применение статьи 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), которая влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей", - отметил адвокат.
