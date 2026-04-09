Юрист рассказал, можно ли в магазине снимать с лука шелуху для покраски яиц

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

Он пояснил, что такие действия могут квалифицировать по статье о причинении магазину имущественного вреда с обязанностью его возместить.