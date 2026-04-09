Военные самолеты США ежедневно летают на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американские самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки ежедневно выполняют полеты из аэропорта города Ханья на греческом Крите, выяснило РИА Новости, изучив данные аэропорта.
Так, судя по расписанию на вторник, 7 апреля и среду, 8 апреля, самолет разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вылетел из аэропорта во второй половине дня и вернулся лишь спустя примерно три часа, в четверг он вылетел в первой половине дня и вернулся спустя примерно восемь часов.
Кроме того, по ночам свои полеты из этого аэропорта выполнял самолет радиоэлектронной борьбы Gulfstream EA-37B Compass Call II. Как выяснило РИА Новости из полетных данных, его военные США перебросили в Ханью 2 апреля с авиабазы Mildenhall в Великобритании, куда он прилетел 30 марта с объединенной базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.
Также, базой пользовался и истребитель F-16 в среду, 8 апреля, но точных данных о том, где конкретно летал истребитель и самолеты радиоэлектронной борьбы и разведки нет.
Аэропортом пользуются и другие американские самолеты - заправщики и транспортные.