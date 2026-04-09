Рютте: НАТО может напрямую участвовать в обеспечении судоходства в Ормузе

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не исключил, что альянс может напрямую участвовать в обеспечении судоходства через Ормузский пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
"Я бы сказал: давайте идти шаг за шагом. Пока ещё не сделан даже первый шаг — чтобы коалиция из 34 стран, которая собралась на военном уровне во вторник, начала детальное планирование того, какой могла бы быть эта миссия. Если НАТО может помочь — конечно, нет причин, чтобы не помочь, если это будет полезно. Но я думаю, что здесь важнее не столько структура, сколько скорость. В данном случае я бы сказал: скорость важнее совершенства. Но опять же, если НАТО может сыграть роль — безусловно", - ответил он на соответствующий вопрос в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.
Президент США Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
Ранее предложенную Великобританией декларацию о готовности содействовать разблокировке Ормузского пролива подписали уже 38 стран, их число продолжает расти. Изначально документ подписали Великобритания, Франция Германия, Италия, Нидерланды и Япония.