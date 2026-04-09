Белоусов и Герасимов получили приказы временно остановить боевые действия

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову отданы указания на период пасхального перемирия остановить боевые действия на всех направлениях.
"Министру обороны Российской Федерации А.Р.Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии В.В.Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
