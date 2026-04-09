В Кремле сообщили детали о пасхальном перемирии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия, объявившая пасхальное перемирие, исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, говорится в сообщении на сайте Кремля
В четверг на сайте Кремля было опубликовано сообщение о решении президента России Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявить перемирие с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.
"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации (в вопросе объявления перемирия - ред.)", - говорится в сообщении.