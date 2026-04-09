"Осваивать Сахалин". Шаг Японии против России поразил пользователей Сети - РИА Новости, 09.04.2026
21:02 09.04.2026

"Осваивать Сахалин". Шаг Японии против России поразил пользователей Сети

Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan резко раскритиковали факт военного сотрудничества Японии с Украиной.
"Японии стоило выбрать Россию, а не НАТО. Нам предлагали заключить мирный договор, но мы выбрали другую сторону. Вот только не получили ровным счетом ничего — только гигантскую дыру в бюджете из-за крупных финансовых вливаний в никуда", — написал один комментатор.
"Япония постоянно сует Украине деньги. Фактически это пособничество. Мы сами разжигаем этот конфликт. Эти инвестиции — вообще вопиющий факт. Не стоило нам вмешиваться, может, еще не поздно прекратить? — задался вопросом другой.
"Японии пора заключить мирный договор с Россией! Множество наших мужчин женаты на русских женщинах. Мы могли бы вместе осваивать Сахалин", — высказался третий.
"Японии пора прекращать помогать Украине. Большая часть наших граждан в принципе не знает, что такая страна вообще существует, так давайте прекратим вести идиотскую политику, которая в будущем создаст трудности для наших собственных детей и внуков. Дипломатия должна быть мудрой", — заключил еще один пользователь.
Ранее 31 марта компания Terra Drone Corporation со штаб-квартирой в Токио объявила о заключении инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников Amazing Drones.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает запуск проекта сотрудничества японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones как враждебный шаг.
