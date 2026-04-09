МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения. (Экс-президент США Джо. — Прим. ред.) Байден добивался затяжного конфликта на Украине, и большинство лидеров ЕС продолжают работать в том же направлении, надеясь ослабить Россию и сдержать ее", — высказался он в соцсети X.
По словам политика, процветание Европы напрямую зависит от хороших отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил, что страны Европы по-прежнему полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой и это вызывает сожаление.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить.