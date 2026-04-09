Рейтинг@Mail.ru
Баканов назвал количество российских метеоспутников беспрецедентным - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 09.04.2026 (обновлено: 17:06 09.04.2026)
Баканов назвал количество российских метеоспутников беспрецедентным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. У России сейчас на орбите 22 метеорологических спутника, это беспрецедентное количество, услуги предоставляются всему миру, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических аппарата, беспрецедентное количество, и нам важно на заданных характеристиках эту группировку держать, и все эти услуги предоставляются повсеместно, всему миру", - сказал Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
РоссияДмитрий БакановРоскосмосПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала