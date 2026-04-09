Баканов назвал количество российских метеоспутников беспрецедентным

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. У России сейчас на орбите 22 метеорологических спутника, это беспрецедентное количество, услуги предоставляются всему миру, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических аппарата, беспрецедентное количество, и нам важно на заданных характеристиках эту группировку держать, и все эти услуги предоставляются повсеместно, всему миру", - сказал Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
